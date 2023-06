LIVE Italia-Repubblica Dominicana 2-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | si decide tutto al tie-break!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:13 Buona reazione dell’che, nonostante non sia nella sua miglior serata, ha strappato questo set con le unghie e con i denti, bisogna compiere l’ultimo sforzo! 25-22 MIRIAM SYLLA MANDA L’AL TIE-24-22 MIRIAM SYLLA! Ci sono due set-point per l’! 23-22 Gonzalez Lopez pesta la linea dei nove metri. 22-22 Bordata di Gonzalez Lopez, non abbiamo sfruttato due palle del +2. 22-21 Primo tempo di Mazzaro. 21-21 In rete il servizio di Danesi. 21-20 Primo tempo di Danesi. 20-20 Muro di Gonzalez Lopez su Omoruyi. 20-19 Pallonetto di Brayelin Martinez. 20-18 Primo tempo imprendibile di Danesi. 19-18 Ennesima diagonale stretta di Brayelin Martinez. 19-17 Mani-out importante di Nwakalor. 18-17 In rete il servizio di Mazzaro. 18-16 ...