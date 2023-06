LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | equilibrio nel quarto parziale 15-17!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-17 Mani-out importante di Nwakalor. 18-17 In rete il servizio di Mazzaro. 18-16 Diagonale profonda di Nwakalo da seconda linea. 17-16 Muro di Gonzalez su Sylla. 17-15 Muroneee di Sylla su Gonzalez Lopez! 16-15 Errore diretto di Marte. 15-15 Muro di Yonkaira su Nwakalor. 15-14 Yonkaira passa in mezzo al muro. 15-13 Invasione a rete di Gonzalez Lopez, bisogna approfittare di questo momento. 14-13 Muroneeeee di Omoruyi su Gonzalez Lopez! 13-13 Finalmente una bordata di Nwakalor. 12-13 Yonkaira trova le mani del muro. 12-12 Danesi sblocca la situazione per l’. 11-12 Palla piazzata di Yonkaira, obiettivamente oggi non stiamo vedendo in campo una bella squadra. 11-11 Primo tempo di Jineiry Martinez. 11-10 Muro di Gonzalez su Omoruyi, regia da rivedere quella di Bosio. 11-9 A segno questa ...