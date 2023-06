LIVE Italia-Repubblica Dominicana 0-0 | Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre a caccia di un successo importante

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Si insacca l’attacco di Sylla. 2-2 Bordata in diagonale di Brayelin Martinez. 2-1 Lungo il primo tempo di Geraldine Gonzalez. 1-1 Scappa il contrattacco di Sylla. 1-0 Si parte con un murone di Squarcini su Gonzalez. 14:29 LaDomenicana risponde con: Marte, Yonkaira, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Gaila Gonzalez, Geralinde Gonzales e Brenda Castillo. 14:27 Questo il sestetto dell’: Bosio, Nwakalor, Omoruyi, Sylla, Danesi, Squarcini e Parrocchiale. 14:25 E’ il momento degli inni nazionali. 14:22 LaDomenicana occupa invece l’undicesima posizione con 2 successi, 3 sconfitte e 5 punti, quello di oggi potrebbe già essere uno scontro diretto per il passaggio del turno. 14:19 L’al momento occupa la decima ...