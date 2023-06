LIVE Italia-Repubblica Ceca | Europei basket femminile in DIRETTA | le azzurre pronte a dar battaglia nell’esordio continentale

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:54che giocherà in maglia bianca, per quanto riguarda latenuta invece rossa. 13:51 Abbastanza diversi anche i ranking mondiali delle due selezioni: l’è 14a, la23a. Intanto sta per arrivare il momento delle presentazioni e degli inni nazionali. 13:48 Si gioca a Tel Aviv. Ma, attenzione, non nell’arena utilizzata usualmente dal Maccabi; questa è infatti una più piccola, da 2500 posti. 13:45 Partita, quella odierna, che potrebbe determinare fin da subito qual è il reale destino dell’. Con il Belgio dato per favorito, ma in fase di ricambio, è con lache serve mettere subito fieno in cascina ...