LIVE Italia-Repubblica Ceca | Europei basket femminile in DIRETTA | azzurre all’esordio continentale

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 Si è già giocata una sfida a Tel Aviv, ed è del girone A (quello che l’incrocerà negli ottavi di finale qualora finisse seconda o terza; il problema non si pone per l’eventuale accesso diretto ai quarti). Il Montenegro, abbastanza a sorpresa, ha battuto la Grecia per 74-69 mandando cinque giocatrici in doppia cifra e Dragana Zivkovic in doppia doppia con 15 punti e 14 rimbalzi. 13:39 La terna arbitrale sarà composta dal danese Map Forsberg, dal polacco Michael Proc e dal francese Alexandre Deman. 13:36 Questa, invece, la dozzina azzurra: #0 Jasmine Keys #2 Matilde Villa #4 Martina Bestagno #8 Costanza Verona #9 Cecilia Zandalasini #11 Francesca Pan #12 Valeria Trucco #13 Lorela Cubaj #18 Mariella Santucci #19 Martina Fassina #22 Olbis Andrè #23 Laura Spreafico Coach: Lino ...