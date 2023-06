LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo 50 km di corsa

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi ringrazia Tuttobiciweb per il contributo a questa13.11 Provano a scappare in quattro: Melvyn Lethier (AG2R Citroën), Enzo Leijnse (Devo Team DSM), Francisco Muñoz (Eolo-Kometa U23), Max Walker (Trinity Racing). Dodici i secondi di vantaggio sulMaglia Rosa, il quale controlla la situazione. 13.08la prima ora di gara, la velocità media delè di 49,7 km/h, un ritmo davvero sostenuto che non permette ai corridori di evadere dal. 13.05 Situazione ancora in fase di stallo nel40 km di: tanti i tentativi d’attacco, ma trovare l’istante giusto non è facile, considerando il tracciato che, nonostante sia pianeggiante, presenta ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia sul Passo dello Stelvio! OA Sport

Il Giro di Svizzera e il Giro Next Gen saranno i temi principali ... in streaming sul sito web www.tvsei.it nella sezione "LIVE" e sulle pagine Facebook di TVSEI e VELO' tutti i giovedì dalle ore ...