LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 90 km dal traguardo

Si ringrazia Tuttobiciweb per il contributo a questa13.28 Novanta chilometri alla fine. 13.27 Si sta frazionando il, il cui ritmo sta diventando insostenibile per una buona parte dei corridori. 13.24 C'è l'abbandono dell'azzurro Marco Cao (UC Trevigiani-Energiapura Marchiol). 13.21 Ilriprende i quattro fuggitivi, i quali non hanno potuto resistere al rientro immediato del plotone. 13.20 Meno di cento chilometri aldi Manerba sul Garda. 13.18 Dopo la maxi-squalifica di ventiquattro corridori, sanzionati nella serata di ieri per essersi attaccati alle rispettive ammiraglie sullo Stelvio, altri sette atleti sono stati fermati quest'prima della partenza: Nicola Rossi, Filippo Agostinacchio ...