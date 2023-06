LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si rompe l’armonia in fuga | iniziano gli scatti

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELNEXT GEN DALLE 13.00 15.00 Maretta tra i fuggitivi! Qualcuno si è riportato sui primi tre, qualcun altro è attardato, si notano ad esempio Marco Haller (Bora-Hansgrohe) e Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). 14.58 I due hanno preso un centinaio di metri di vantaggio dagli altri fuggitivi, ma poco dietro c’è anche Stefan Kung (Groupama-FDJ), prima maglia gialla della corsa. 14.57 Scatto in! Ci prova Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Van Aert si porta su di lui. 14.55 Tra gli uomini inc’è anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious): per lui è il ritorno in gara dopo il brutto episodio dell’uccisione del gatto che lo ha coinvolto qualche mese fa ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia sul Passo dello Stelvio! OA Sport

