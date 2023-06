LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga di 19 uomini ci sono Van Aert | Tiberi e Sobrero

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELNEXT GEN DALLE 13.00 14.21 Si registra il ritiro di Mathias Norsgaard della Movistar. 14.18 Mancano ancora una quarantina di chilometri all’ultima salita di giornata, l’Albulapass:18 km al 6,5%. 14.15 Tra gliin, il meglio piazzato nella generale è Gorka Izagirre, diciannovesimo a 4’07” dalla maglia di leader indossata da Felix Gall (AG2R-Citroen). 14.12 Il gruppo adesso sta recuperando un po’ di margine sui 19 battistrada. 14.09 Mancano in questo momento 76 chilometri al traguardo. 14.06 Tra di loro, cii due azzurri Matteo(JayCo-AlUla) e Antonio ...

La giornalista, scrittrice e opinionista 48enne prende inBarbara d'Urso per un'intervista ... Lei decide di parlare di quello risalente a quando conduceva- Non è la d'Urso . "Io lo chiamavo ...... il quale si è consolato con la firma sulpiù veloce in entrambe le prove . Il campione della ... Isaranno tuttavia trasmessi in lingua inglese, mentre la telecronaca in italiano sarà ...Questa sera sarà quindi possibile seguirla su SkySport.it instreaming. Nuovo appuntamento con ... Valtteri Bottas detiene il record diin gara, ottenuto nel 2019 a bordo della Mercedes, con ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia sul Passo dello Stelvio! OA Sport

Selvaggia Lucarelli prende in giro Barbara d'Urso per l'intervista ai funerali di Berlusconi per alcune sue dichiarazioni ...Girato sul set di Città del Capo, in Sudafrica questo live-action non ha ancora pubblicato un trailer, anche se quest’ultimo dovrebbe arrivare a breve. One Piece: Oda parla della serie live-action in ...