LIVE – Giorgi-Mandlik 5-3 | ottavi di finale Wta Nottingham 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo WTA 250 di(erba). La marchigiana, dopo aver battuto Madison Brengle all’esordio, trova sul proprio percorso un’altra giocatrice a stelle e strisce. Quest’ultima, classificata di poco oltre le prime cento del mondo, ha superato le qualificazioni prima di avere ragione al tie-break del terzo e decisivo set della bulgara Viktoriya Tomova. Connon ci sono scontri diretti da registrare. L’azzurra, complice anche la maggiore esperienza sui prati, partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare la ventiduenne statunitense, che in questa stagione sta dimostrando ...

SEGUI ILDI- MANDLIK PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Mandlik scenderanno in campo oggi (giovedì 15 giugno) . Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro ...Appuntamento alle 20.45su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Con NOW ... Oltre alla squadra allenata da Fefé Dee a quella di Andrea Giani, la competizione vedrà ...... e al lavoro di ricerca del direttore artistico Emanuela, Fano potrà contare sulla presenza ... in zona Porto, spazio invece al Palco Tribute, tre serate di concertiin cui si esibiranno Lo ...

LIVE Camila Giorgi-Mandlik, WTA Nottingham 2023 in DIRETTA: attenzione alla giovane americana OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Mandlik, incontro di secondo turno del WTA di Nottingham 2023. S ...Domani, a partire dalle ore 12.00, Camila Giorgi tornerà in campo nel WTA250 di Nottingham. Sull'erba britannica, la marchigiana (n.47 del ranking) giocherà contro la giovane americana Elizabeth Mandl ...