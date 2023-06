LIVE Camila Giorgi-Mandlik | 5-7 | 7-5 | 2-4 WTA Nottingham 2023 in DIRETTA | l’americana torna avanti di un break

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima al centro che si rivela vincente per l’azzurra. 15-15 Doppio fallo per l’azzurra, il diciannovesimo. 15-0 Attacco in controtempo di, che gioca una buona demi volee. 4-2 Gioco: con una prima vincente la statunitense conferma il40-15 Risposta vincente con il dritto per, con la palla che ricade sulla riga. 40-0 Secondo ACE dell’incontro per la statunitense. 30-0 Termina lunga la risposta dell’italiana su una buona prima di. 15-0 Si stampa sul nastro il dritto di, che aveva provato ad accelerare, dopo uno scambio per vie centrali. 3-2: risposta profonda della statunitense, che forza l’errore dell’italiana. 30-40 ...

Giorgi se la vedrà contro Elizabeth Mandlik negli ottavi di finale del WTA 250 di Nottingham ... SEGUI ILDI GIORGI - MANDLIK PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Mandlik ...Giorgi affronterà Madison Brengle nel primo turno del WTA 250 di Nottingham 2023 (Gran ... SEGUI ILDI GIORGI - BRENGLE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Brengle ...Giorgi se la vedrà contro Madison Brengle nel primo turno del WTA 250 di Nottingham 2023 (... SEGUI ILDI GIORGI - BRENGLE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Brengle ...

LIVE Camila Giorgi-Mandlik, WTA Nottingham 2023 in DIRETTA: attenzione alla giovane americana OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Mandlik, incontro di secondo turno del WTA di Nottingham 2023. S ...When is Elizabeth Mandlik vs Camila Giorgi on and what time does it start Elizabeth Mandlik vs Camila Giorgi will take place on Thursday 15 th June, 2023 – not before 11:00 (UK) Where is Elizabeth ...