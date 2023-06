LIVE Camila Giorgi-Mandlik | 5-7 | 7-5 | 1-2 WTA Nottingham 2023 in DIRETTA | break in apertura di terzo per l’americana

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 0-30 Altro errore con il rovescio per, che in precedenza era riuscita a ribaltare l’inerzia dello scambio con un buon lungolinea. 0-15 Termina in rete il rovescio in corsa di. 2-1 Gioco: termina in corridoio il dritto del, che ha vanificato un’opportunità del doppio. A-40riesce a far muovere l’avversaria, provocando l’errore con il dritto della statunitense. 40-40 Scappa via il back di rovescio di, che aveva provato a mettere in difficoltà l’avversaria con una serie di variazioni. 30-40 Brutto errore con il dritto dal centro del campo per la marchigiana, che aveva trovato una grande prima. 30-30 Buona seconda indirizzata al ...

Giorgi se la vedrà contro Elizabeth Mandlik negli ottavi di finale del WTA 250 di Nottingham ... SEGUI ILDI GIORGI - MANDLIK PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Mandlik ...Giorgi affronterà Madison Brengle nel primo turno del WTA 250 di Nottingham 2023 (Gran ... SEGUI ILDI GIORGI - BRENGLE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Brengle ...Giorgi se la vedrà contro Madison Brengle nel primo turno del WTA 250 di Nottingham 2023 (... SEGUI ILDI GIORGI - BRENGLE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Brengle ...

LIVE Camila Giorgi-Mandlik, WTA Nottingham 2023 in DIRETTA: attenzione alla giovane americana OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Camila Giorgi-Mandlik, incontro di secondo turno del WTA di Nottingham 2023. S ...When is Elizabeth Mandlik vs Camila Giorgi on and what time does it start Elizabeth Mandlik vs Camila Giorgi will take place on Thursday 15 th June, 2023 – not before 11:00 (UK) Where is Elizabeth ...