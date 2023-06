LIVE Camila Giorgi-Mandlik | 5-7 | 3-4 WTA Nottingham 2023 in DIRETTA | l’azzurra soffre ma rimane in scia

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Giocotiene senza troppi problemi questo game al servizio e prova are in. 40-15 Grande risposta con il rovescio disulla seconda del. 40-0 Termina lungo il rovescio dell’americana, messa in difficoltà dalla profondità di. 30-0 Servizio ad uscire per la marchigiana su cui non trova il campo in risposta. 15-0 Uno-due per, che chiude con un buon rovescio lungolinea. 4-2 Gioco: buona prima per l’americana, che con questo punto diretto chiude il game. 40-0corto il rovescio di. Arriva bene sulla palla ...