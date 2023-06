LIVE Camila Giorgi-Mandlik | 0-1 WTA Nottingham 2023 in DIRETTA | break in apertura per l’americana

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0: termina in rete il rovescio della marchigiana. 30-40 Doppio fallo, che sulla seconda ha commesso fallo di piede, è già il secondo in questo avvio di partita. Seconda 30-30 Forza troppo la seconda di servizio, che commette il primo doppio fallo dell’incontro. 30-15 Buon attacco della statunitense che trova un grande angolo con il rovescio, mettendo in difficoltà il passante dell’azzurra. 30-0 Termina lunga la risposta di. 15-0 Servizio e rovescio per conquistare il primo punto del match. Al servizioPRIMO SET 12.05 Terminato il riscaldamento pre partita. A breve avrà inizio il match. 12.03 Le due giocatrici sono in questo momento in campo e ...