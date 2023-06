LIVE Atletica | Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA | Obiena e Nilsen provano ad insidiare Duplantis nell’alto

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 Partito anche il disco femminile: Perkovic (Croazia), Pudenz, Vita, Craft (Germania), Allman (Usa), Ca (Portogallo), van Klinken (Usa), Robert-Michon (Francia). 20.32 5.91 superati al secondo tentativo dache ora è secondo alle spalle di. 20.30 Secondo errore pera 5.91. 20.28 Arriva il primo errore di serata anche per il campione svedese. 20.26 5.91 al primo tentativo per Christopher, tocca ad Armand. 20.24 Primo errore di serata per Ernest Johnnell’asta a 5.91. 20.23 La prossima gara della pista sarà quella ei 3000 metri femminili. 20.20 Nel frattempo nell’asta sono rimasti in tre a 5.91:(Svezia),...

LIVE Atletica, Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA: Ingebrigtsen per il WR, c'è Duplantis OA Sport

La Diamond League 2023 si trasferisce in Norvegia e per la precisione a Oslo, che ospiterà quest'oggi la quinta tappa stagionale del massimo circuito itinerante di atletica leggera. La splendida local ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dei Bislett Games di Oslo 2023, meeting valido per la quinta tappa della WANDA D ...