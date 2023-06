LIVE Atletica | Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA | inizia il programma con il salto con l’asta maschile

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.45 Il primo a saltare sarà il norvegese Simen Guttormsen, questa la progressione: 5.41, 5.61, 5.71, 5.81, 5.91, 6.01. 18.40 Cinque minuti alla partenza del: Simen Guttormsen (Norvegia), Kendricks (Usa), Broeders (Belgio), Lillefosse (Norvegia), Lita-Baehre (Germania), Sondre Guttormsen (Norvegia), Lavillenie (Francia), Obiena (Filippine), Nilsen (Usa), Duplantis (Svezia). 18.35 Non si migliorano le tre pesiste nel corso dell’ultimo lancio, questo dunque il podio: 1. Mitton (Canada) 19.54, 2. Ewen (Usa) 19.52, 3. Thomas-Dodd (Giamaica) 19.44. 18.30 Si sta inoltre per chiudere la finale del getto del peso femminile con l’ultimo lancio delle finaliste: Sarah Mitton (Canada), in testa con il 19.54 del primo lancio, Maggie Ewen (Usa), 19.52 al secondo tentativo, ...

... medaglia d'oro a Tokyo nell', con la staffetta 4x100. L'episodio andrà in onda su Sky ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla FotogalleryLa programmazionedello US Open su Sky e NOW Giovedì 15 giugno ore 15.45: "Studio Golf", Sky ... dalla pallavolo al basket, passando per tennis, calcio, nuoto,e non solo. Ecco tutti ...La grandeè su Sky e in streaming su NOW . Prima di ogni meeting della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold, su Sky Sport 24 spazio agli approfondimenti curati ...

LIVE Atletica, Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA: Ingebrigtsen per il WR, c'è Duplantis OA Sport

La Diamond League 2023 si trasferisce in Norvegia e per la precisione a Oslo, che ospiterà quest'oggi la quinta tappa stagionale del massimo circuito itinerante di atletica leggera. La splendida local ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dei Bislett Games di Oslo 2023, meeting valido per la quinta tappa della WANDA D ...