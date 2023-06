LIVE Atletica | Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA | Ingebrigtsen per il WR | c’è Duplantis

(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale dei Bislett Games di, meeting valido per la quinta tappa della WANDA, la “Championsdell’leggera”. Dopo il meeting di Parigi il principale circuito internazionale difa tappa in Norvegia, dove saranno 18 le gare valide per il diamante che andranno in scena al “Bislett Stadion” di. Il programma si aprirà con il getto del peso femminile alle 17.30 per poi chiudersi alle 21.50 con i 1500 metri maschili dove saranno in pista i fratelli Jakob e Filip, due tra gli ...

La programmazionedello US Open su Sky e NOW Giovedì 15 giugno ore 15.45: "Studio Golf", Sky ... dalla pallavolo al basket, passando per tennis, calcio, nuoto,e non solo. Ecco tutti ...La grandeè su Sky e in streaming su NOW . Prima di ogni meeting della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold, su Sky Sport 24 spazio agli approfondimenti curati ...... medaglia d'oro a Tokyo nell', con la staffetta 4x100. L'episodio andrà in onda su Sky ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery

LIVE Atletica, Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA: ci sono Duplantis e l'idolo di casa Warholm OA Sport

Nuovo appuntamento con l'atletica: oggi dalle ore 20 su Sky Sport Arena e NOW da non perdere i Bislett Games, quinta tappa stagionale della Wanda Diamond League ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dei Bislett Games di Oslo 2023, meeting valido per la quinta tappa della WANDA D ...