(Di giovedì 15 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale dei Bislett Games di, meeting valido per la quinta tappa della WANDA, la “Championsdell’leggera”. Dopo il meeting di Parigi il principale circuito internazionale difa tappa in Norvegia, dove saranno 18 le gare valide per il diamante che andranno in scena al “Bislett Stadion” di. Il programma si aprirà con il getto del peso femminile alle 17.30 per poi chiudersi alle 21.50 con i 1500 metri maschili dove saranno in pista i fratelli Jakob e Filip Ingebrigtsen, due tra gli idoli di ...

Alcuni commenti ai campionati europei dileggera che si terranno a fine mese saranno generati dall'intelligenza artificiale. La ha ...ed ex atleta Hannah French per trasformare un blogdi ...Appuntamento alle 20.45su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Con NOW ... dalla pallavolo al basket, passando per tennis, calcio, nuoto,e non solo Una copertura ...... con specialità classiche, come calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, scherma, ginnastica, pattinaggio, judo, karate, equitazione, bocce, voga alla veneta,, ma anche con sport di ...

LIVE Atletica, Diamond League Oslo 2023 in DIRETTA: ci sono Duplantis e l'idolo di casa Warholm OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dei Bislett Games di Oslo 2023, meeting valido per la quinta tappa della WANDA D ...La Diamond League 2023 si trasferisce in Norvegia e per la precisione a Oslo, che ospiterà quest'oggi la quinta tappa stagionale del massimo circuito itinerante di atletica leggera. La splendida local ...