L' Italia spreca | la Spagna merita e va in finale di Nations League

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nessuna rivincita, nessun sogno di. Lanega all'la possibilità di giocarsi l'epilogo di. Come già accaduto nel 2021 a San Siro nell'ultima edizione, sono gli iberici a puntare al trofeo continentale lasciando una scia di amarezza nell'animo degli azzurri del ct Mancini che non sono riusciti a scardinare unaattenta, sempre abile nel palleggio ma non così impenetrabile e con evidenti lacune, dettagli che non fanno che aumentare i rimpianti. Le imprecisioni soprattutto in fase di costruzione e un centrocampo non sempre efficace, sono stati gli elementi chiave che hanno disegnato una sconfitta per 2-1 sul campo olandese di Enschede e che rimanda ancora una volta l'alla finalina per il terzo posto da giocare domenica alle ...