(Di giovedì 15 giugno 2023) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport, Ausilio avrebbe avuto dei contatti anche con i 'Gunners' per capire i margini di trattativa per il giovane talento statunitense. L'Arsenal non aprirebbe però al ...

Calciomercato, Ausilio in pressing su BalogunL'unico inamovibile in attacco - a meno di offerte irrinunciabili - è Lautaro Martinez, mentre Dzeko e Correa vanno verso l'addio. Folariun Balogun (...... consapevole della posizione di Federico Dimarco: in questo modo neil movimento e gli ... Lo vediamo andare alla ricerca di uno spazio, raccogliere la palla nell'area dell'e allontanarla ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. La mole di lavoro chee sorregge l'organizzazione dello Spoturnito è direttamente proporzionale alla ...vecchie glorie di...

L’Inter anticipa Milan e Juve. Ma servono 40 milioni CalcioMercato.it

Ausilio a Londra, diverse trattative in ballo con le big di Premier. L'Inter prova l'affondo per l'attaccante che piace anche a Juve e Milan ...Da Big Rom a Dumfries fino a Onana, Loftus-Cheek e Chalobah: tanti i nomi in ballo nel blitz di Ausilio col Chelsea ...