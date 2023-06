L’intelligenza artificiale sta decidendo la guerra in Ucraina

(Di giovedì 15 giugno 2023) Droni, algoritmi, ricognizione:(IA) sta diventando sempre più un fattore di cambiamento anche nellain. Il Centres for European Policy Network (Cep) ha analizzato le capacità tecniche di Kyjiv e Mosca. Il risultato è che l’risulta chiaramente in vantaggio. L’uso dell’Ia militare solleva però anche la questione delle regole dinell’era delle armi autonome. «Le conseguenze dello squilibrio tecnologico sono chiaramente visibili sul campo di battaglia. Kyjiv sta usando l’Ia in modo più efficace di Mosca». «In particolare per quanto riguarda la ricognizione geografica e il riconoscimento dei bersagli», afferma l’esperto digitale del Cep Anselm Küsters, che ha analizzato l’uso dell’Ia nellain ...

... ieri il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera alla sua versione dell' AI Abbonati per leggere anche Leggi anche La grande sfida dell'. "'uomo resti sempre al timone ...... famiglie, giovani e ragazze verso le materie STEM e le professioni ICT, nel diffondere conoscenza in tutti gli ambiti di frontiera della tecnologia, come, il machine ...Sono stati aggiunti alla lista ad alto rischio i sistemi diutilizzati per influenzare gli elettori e'esito delle elezioni e i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle ...