L’insospettabile tendenza moda della Primavera Estate | gli stivali

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 15 giugno 2023) Life&People.it Colorati, in pelle o in tessuto, chunky o aderenti, stringati o con la zip: questala nuovaè indossare. Glinella Resort 2024 Chanel Preferibilmente non troppo alti ma ad altezza caviglia, glisi rivelano uno dei must have a cui non rinunciare nemmeno nel periodo più caldo dell’anno. Versatili, possono definire il look rendendolo ora più rock o dark, ora romantico o addirittura sportivo. Non a caso, le ultime sfilate propongono abbinamenti e modelli inediti e presentano al pubblico le varietà più disparate. Nell’ultima sfilata Chanel Resort 2024, scaldamuscoli rosa, neri o ricoperti di diademi si sovrappongono agli, conferendo al look un’aria sportiva ma allo stesso tempo chic e casual. Glia ...