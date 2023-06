«L’inflazione resterà alta ancora a lungo» | la Bce alza i tassi di interesse di 25 punti base Il tasso di riferimento è al 4%

(Di giovedì 15 giugno 2023) In linea con le attese, la Banca centrale europea ha annunciato un nuovo rialzo deidi. Si tratta di aumento di 25, che ha portato così iildial 4%, mentre ilsui depositi delle banche presso la Bce al 3,25% e quello per le cosiddette lending facility al 4,25%. Come sottolineato nel comunicato ufficiale pubblicato al termine della riunione, tale decisione è stata presa perché «è calata, ma si stima chetroppotroppo a». Secondo le nuove proiezioni macroeconomiche, si prevede una crescita media deldel 5,4% entro la fine del 2023, del 3% entro la fine del 2024 e del 2,2% a fine 2025. ...

