L’industria manifatturiera in Europa | le sei maggiori preoccupazioni

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le aziende manifatturiere europee affrontano l’incertezza economica. Le organizzazioni devono sottoporsi a trasformazioni aziendali fondamentali per prosperare MILANO – Workday, leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, e IDC, hanno pubblicato oggi un InfoBrief rivelando che il futuro delincontinuerà ad essere incerto, mutevole e complesso. Per prosperare in questo contesto, le organizzazioni manifatturiere devono trasformare radicalmente le loro operazioni per diventare più resilienti ed agili. Allo stesso tempo, le organizzazioni devono bilanciare i costi e la sicurezza, garantendo nel contempo la conformità alle normative ESG. Avere le competenze e il talento giusti per affrontare tutti questi argomenti sarà la base per una trasformazione aziendale di successo e ...