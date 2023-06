(Di giovedì 15 giugno 2023) Ha aperto i battenti nelle scorse ore H4E,perad altadall’IIT (Istituto). H4E – acronimo di Hub for Entrepreneurship – nasce all’interno del progetto di riqualificazione chiamato “Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli di Genova”, che ha già portato alla creazione del Center for Human Technologies dell’IIT (CHT – IIT). Oltre ad essere il luogo dedicato all’imprenditorialità dell’IIT, dove lenatepotranno iniziare a muovere i primi passi nel mercato, H4E sarà una struttura in grado di sostenere la crescita e lo sviluppo di idee imprenditoriali provenienti dalla ricerca in, focalizzandosi sugli ambiti della Smart Strategy ...

Una rotonda permetterà di alleggerire il traffico che da monteal centro cittadino e di mettere in sicurezza l'incrocio oggi esistente, in modo da dare più respiro alla piazza e a via Milano ...Una 60enne è stata travolta da un'auto all'interno della galleria che da corso Sardegna Torinoin corso Torino, in direzione di via Tolemaide. Secondo quanto riferito, il pedone è stato ...... a Marassi e oltre ai danni causati dall'impatto'la beffa' della sanzione per aver bevuto ... infatti, interviene l'assicurazione stipulata da Regionema, come in ogni incidente, la ...

Liguria, arriva H4E: l'incubatore per startup gestito dall'Istituto Italiano Tecnologia | F-Mag F-Mag

Arriva Scipione, temperature in aumentoGli ultimi aggiornamenti ... Caso a parte sarà il Nordovest, specie la Liguria, dove venti di caduta potrebbero far innalzare ulteriormente le colonnine di ...Prossima settimana con caldo intenso sull'Italia. L'Italia sta affrontando l'ennesima fase temporalesca con temperature che a stento riescono a raggiungere i 20°C nelle zone soggette ai temporali. La ...