Lieve calo per FdI e Pd M5s al 15 | 8%

(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - È ancora presto per misurare gli effetti della scomparsa di Silvio Berlusconi sulle intenzioni di voto, per ora nella nostra Supermedia dei sondaggi si registra qualche movimento interessante sia tra i partiti maggiori (con undi quasi mezzo punto per il PD), sia tra quelli che si aggirano intorno alla soglia di sbarramento del 3%, ad esempio con il nuovo sorpasso di Italia Viva ai danni dell'alleanza Verdi/Sinistra, o con +Europa che sale al 2,5%. SUPERMEDIA LISTE FDI 28,8% (-0,2) PD 20,2% (-0,4) M5S 15,8% (+0,1) Lega 9,2% (+0,2) Forza Italia 7,3% (+0,2) Azione 3,9% (-0,2) Italia Viva 3,2% (+0,2) Verdi/Sinistra 2,9% (-0,2) +Europa 2,5% (+0,4) Italexit 2,2% (=) Unione Popolare 1,5% (+0,3) Noi Moderati 1,1% (+0,1) SUPERMEDIA COALIZIONI 2022 Centrodestra 46,3% (+0,2) Centrosinistra 25,6% (-0,2) M5S 15,8% (+0,1) Terzo Polo ...

... che scende a 27.685 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, inil FTSE Italia All - ...Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085.dell' oro , che scende a 1.933,5 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,39%.peggioramento dello spread , che sale a +159 punti base, ...In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, mentre l'euro è ina 1,0833 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In flessione Parigi ( - 0,4%), Francoforte ( - 0,2%), Madrid e ...

L'euro è in lieve calo a 1,0781 dollari in avvio di giornata Agenzia ANSA

Grande attesa per le prossime rilevazioni quando si potrebbero notare gli effetti della scomparsa di Silvio Berlusconi sulle intenzioni di voto ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari, insieme agli altri listini europei, attende in lieve calo e con scambi fiacchi la decisione di oggi della Bce sui tassi dopo aver digerito la pausa nel ciclo dei rial ...