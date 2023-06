Licenziata perché bianca | Starbucks paga un maxi risarcimento da 25 milioni

(Di giovedì 15 giugno 2023) La catena di caffetterie statunitensedovràre unda 25,6di dollari una sua ex dipendente,. Il tribunale del New Jersey ha condannato l'azienda a risarcire Shannon Phillips, che in passato aveva ricoperto il ruolo di direttrice...

Secondo i giudici del tribunale del New Jersey, l'ex direttrice regionale fuanche a causa del colore della sua pelle. Per la giuria, spiega il New York Times , Starbucks ha violato i ...In particolare, Phillips sosteneva di essere stataera bianca. La donna aveva lavorato per Starbucks per circa 13 anni ed è statadopo l'arresto di due uomini neri in un ...Marinella Brambillada Arcore Era il 2014 quando la Brambilla, da poco rientrata al ... MaBerlusconi avrebbe licenziato proprio la Brambilla I misteri restano sconosciuti, anche se ...