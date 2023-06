L’Europa o meglio | la Francia vuole a stroncare l’avanzata dell’auto elettrica cinese

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bruxelles si accinge a imporre nuove barriere doganali nei confronti della Cina. Stavolta il settore coinvolto è quello delle auto elettriche, una delle punte di diamante del sistema produttivo del Dragone. L’allarme arriva dall’Unità di Difesa Commerciale della Commissione Europea, guidata dal francese Denis Redonnet, che sta valutando l’avviamento delle procedure necessarie per imporre nuovi dazi anti-dumping e anti-sussidi ai produttori cinesi. Allarme a cui fa seguito la stoccata del Commissario per il Mercato Interno Thierry Breton, che in una dichiarazione rilasciata a Politico afferma “Sono molto favorevole ad aprire al più presto un’indagine sul dumping delle auto elettriche: il rapido aumento delle importazioni è diventato un problema per l’industria dell’Ue.” Secondo le normative vigenti, le tipologie di dazi menzionate dall’Unità di Difesa Commerciale possono essere ...

