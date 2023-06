Lettera di una preside ai bocciati | “Quasi sempre è dagli insuccessi che nascono le più grandi vittorie”

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) "Eccoti lì davanti al PC. Ci dovrebbe essere scritto: 'Non ammesso alla classe successiva', oppure forse 'Non ammesso agli esami'. Immagino che ci starai odiando. Forse starai pensando che nel decidere questa cosa abbiamo voluto punirti. O addirittura che l’abbiamo fatto perché ci stai antipatico/a, perché non ti sopportiamo, perché abbiamo voluto darti 'una lezione'". "No. Non è così che va. So già che non mi crederai, ma per me, per noi, è bruttissimo quando succede. Quando alziamo la mano per decidere la non ammissione, io come la maggior parte di noi, stiamo male, ma sul serio. Bocciare un/a ragazzo/a significa ammettere di aver fallito. Ammettere di non essere riusciti a motivarti, a farti venir voglia di dare il meglio di te, o ad appassionarti". "Certo, però, che un po’ anche tu…, sì insomma, potevi dare di più! Ma non è solo questo. Non è mai, solo questo. È come quando decidi ...