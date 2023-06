L’esperimento del New York Times a Milano | «Meglio un consulente di viaggio umano o un software di intelligenza artificiale?»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 giugno 2023) In tutto il mondo si moltiplicano gli esperimenti per mettere alla prova l’: nella musica, in politica, nella medicina e persino in tribunale. Ceylan Yeginsu, reporter del New, è stata la prima a esplorare un altro ambito di applicazione, la consulenza di, e si è affidata a undi AI per programmare la sua visita turistica a. A dire la verità, l’esperienza non è iniziata nel migliore dei modi: «Perché non mi hai detto che oggi è festa nazionale a?», ha chiesto la giornalista al suodivirtuale. Per la sua visita in Italia, infatti, Yeginsu ha scelto il Primo maggio, ma ildi AI non si è premurato di avvisarla ...