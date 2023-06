L’ennesimo schiaffo della Polonia alle politiche ambientali europee

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Qualche giorno fa la ministra del Clima e dell’Ambiente, Anna Moskwa, ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla Corte di giustizia europea per bloccare lo stop all’immatricolazione di auto e furgoni a motore termico a partire dal 2035. «Non siamo d’accordo con questa misura e con altri passaggi del pacchetto Fit for 55 – ha dichiarato Moskwa – ora ci rivolgeremo alla Corte di giustizia europea per far valere le nostre ragioni. Presenteremo la mozione nei prossimi giorni e spero che altri Paesi si uniscano alla nostra iniziativa». A fine marzo laera stato l’unico Paese a votare contro il regolamento che dal 2035 vieterà la vendita di automobili alimentate a benzina e diesel. Dietro il posizionamento di Varsavia c’erano delle ragioni di mercato – secondo l’Agenzia polacca per lo sviluppo e il commercio (Paih) l’automotive costituisce al dieci per cento ...