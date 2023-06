(Di giovedì 15 giugno 2023) Saranno pubblicabili solo le intercettazioni contenute nei provvedimenti dei giudici, e non quelle che si trovano negli atti di polizia e pubblici ministeri. Anche se non più segreti, e anche se favorevoli all’indagato, devono essere nascosti all’opinione pubblica

Nel disegno discompare l'abuso d'ufficio. Va abolito per danno economico, spiega, che ricorda come il numero dei processi che arrivano a buon fine per questo reato sia limitatissimo. Aperture a quello che è comunque non un decreto, ma un disegno di legge arrivano invece dal terzo polo. Una dichiarazione, quella del leader di Azione, che preannuncia il sì al pacchetto voluto da

Legge Nordio, ecco perché il bavaglio colpisce i cittadini che sapranno sempre meno sulle inchieste La Stampa

