L’economia cinese è molto più incasinata di quanto si pensasse

(Di giovedì 15 giugno 2023) All’inizio del 2023, l’incessante battito del consenso di Wall Street ha scandito un ritmo costante: La Cina è tornata. Dopo anni di blocchi e di produzione repressa, economisti e investitori hanno esultato per la fine della politica zero-COVID di Pechino e per il boom economico che sarebbe sicuramente seguito. Secondo gli analisti, il colosso in

C'è da dire che le speranze di ulteriori misure per sostenerea breve termine stanno crescendo, sebbene ci siano crescenti domande su quanto davvero lontano si spingerà Pechino per ...Una situazione molto critica per Pechino, data'importanza della popolazione giovanile per, che spende molto in settori come la cultura,'istruzione, gli affitti, i trasporti e le ...'ufficio statisticoha affermato che la crescita nel secondo trimestre "sarà significativamente più veloce" rispetto al primo, quandoha aggiunto il 4,5%. Tuttavia, ha avvertito ...