Lecce | una squadra di Serie B chiama Baroni

Il difensore delFederico Baschirotto parla del lavoro nella fattoria di famiglia Nogara, in provincia di ...... gravissimadonna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ]ancora ko: al 'Via del Mare' ...E' solodelle conseguenze portate dall' ondata di maltempo che in queste ore sta travolgendo (... Attimi di paura ainvece attimi di paura nelle prime ore del pomeriggio di oggi, ...

Lecce: Una turista francese denuncia molestie, indagini Antenna Sud

Si definisce il quadro delle panchine in Serie B. Aurelio Andreazzoli torna alla Ternana al posto di Cristiano Lucarelli, Wiliam Viali lascia il Cosenza per l'Ascoli. Per il dopo Michele Mignani il Ba ...(ANSA) - BARI, 15 GIU - L'artista canadese Edward Burtynsky è il vincitore della 25esima edizione del Premio Pino Pascali. Il suo lavoro sarà esposto al pubblico nella mostra Xylella Studies sarà inau ...