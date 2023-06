(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - Ultimi temporali in Italiadi un deciso miglioramento nel weekend, con l'ondata diconfermata per la prossima settimana. La situazione sinottica vede una saccatura muoversi sul Mediterraneo centrale: questa porterà ancora tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi specie al centro-sud, ma il maltempo è agli sgoccioli. Con l'arrivo del terzo weekend di giugno tutti i principali modelli confermano l'arrivo di un promontorio anticiclonico che porterà condizioni meteo più asciutte e temperature in rialzo sull'Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano invece per la prossima settimana l'espansione dell'anticiclone. Questo dovrebbe portare soprattutto da mercoledì lavera ondata didi questa stagione estiva con ...

vedi anche Emergenza siccità in Italia, la situazione dopo leLa leggenda di Nessie Intanto c'è chi si rallegra per l'abbassamento storico del lago di acqua dolce profondissimo - arriva ...Tra le regioni più colpite dai rovesci delleore la Sardegna, dove numerosi sono stati gli ... Le abbondantihanno creato allagamenti di strade, di strutture abitative e sono state diverse ...Non è da escludere la possibilità di alcuni temporali localmente forti, conintense e ...abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui...

Le ultime piogge prima del caldo africano AGI - Agenzia Italia

Con l'arrivo del terzo weekend di giugno tutti i principali modelli confermano l'arrivo di un promontorio anticiclonico che porterà condizioni meteo più asciutte e temperature in rialzo sull'Italia ...Milano si prende una pausa da pioggia e temporali. Finita la parentesi piovosa degli ultimi due mesi (che ha rimpinguato le scorte idriche per l'agricoltura lombarda) Milano entrerà in una parentesi d ...