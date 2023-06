Le riprese di Daredevil | Born Again e Il Pinguino in pausa fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori

Lo sciopero degli sceneggiatori ha portato a una pausa nelledelle due serie: Born Again e Il Pinguino , due dei titoli più attesi dai fan degli adattamenti dei fumetti. Gli show targati Marvel e DC dovrebbero debuttare sugli schermi nel 2024, ...Ledelle serie Disney+ e Max dovranno rimanere ferme fino a quando non si sarà concluso lo sciopero: Born Again The ...... per la seconda volta in poche settimane, a causa di un picchettaggio effettuato nelle location utilizzate per le: Born Again era entrata nel terzo mese di lavorazione su otto ...

Le riprese di Daredevil: Born Again e The Penguin bloccate dallo sciopero degli sceneggiatori ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Le riprese delle due serie Daredevil: Born Again e Il Pinguino sono state messe in pausa fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.A causa dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, in corso dal 1 maggio, sono state interrotte le produzioni di due serie molto attese come Daredevil: Born Again e The Penguin. In merito a ques ...