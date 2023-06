Le mani russe sulle imprese d’Occidente Putin e la nazionalizzazione forzata

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 giugno 2023) La mossa sa di rabbia. Quando si è alle corde, d’altronde, per qualcuno valgono anche i colpi sotto la cintura. E così, dopo aver minacciato per mesi, alla fine la Russia adotterà tutti i poteri in suo possesso per sequestrare beni di società occidentali definite cattive e renderà loro più difficile l’uscita dal Paese. Obiettivo, così come Europa e Stati Uniti hanno messo sotto chiave centinaia di miliardi di liquidità russa detenuta nelle banche al di fuori dalla Federazione (circa 300 miliardi di dollari), congelare gli asset occidentali in terra russa. Il Cremlino la scorsa settimana ha ordinato segretamente una legislazione d’emergenza per consentire l’appropriazione di beni occidentali a prezzi stracciati. In altre parole, si tratta ex lege di consentire allo Stato russo di comprare a prezzi di saldo quote azionarie nelle ultime grandi società straniere rimaste attive in ...