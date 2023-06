Le foto di Oliviero Toscani contro i pregiudizi sui giovani di Scampia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tremila metri quadri per i volti dei ragazzi diritratti da, un festival musicale, una mostra con gli scatti elaborati daiunder diciotto del quartiere per il progetto sociale “Tutt ’eguale song ’e criature”, evento a scopo benefico per i diritti dell’infanzia e per la loro salvaguardia soprattutto nelle periferie, organizzato dalla Smean Energy, consorzio di imprese del settore costruzioni e nel campo dell’efficientamento energetico. Un progetto, illustrato in una conferenza stampa a Montecitorio, che ha coinvolto in una gara di solidarietà associazioni, artisti e istituzioni. «Abbiamo usato gli spazi disponibili dati dai nostri ponteggi per lanciare un messaggio e fare qualcosa di buono e soprattutto di bello – ha spiegato l’avvocata Wanda Sciarrino della Smean Energy – Perché a ...