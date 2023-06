La conclusione dei […] Cronaca Genova e provincia A7, auto a fuoco: traffico in tilt confino a 5 km Posted on 29 Luglio 2021 29 Luglio 2021 Author Redazione Ancora disagi......tramite un 'typeform' direttamente linkato nella pagina o raggiungibile tramite QR -. "Quanto da noi elaborato è una forma di ragionamento ordinato sul senso delle comunità energetiche,...... Wins Bronze Stevie® Award and People's Choice Stevie® Award in Low/No... Continua a leggere Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informatonovità tecnologiche iscriviti ...

Le code sulle autostrade A24 e A25 vengono da lontano Il Post

Deve ancora essere approvato ma sta già facendo discutere, perché abolirebbe il reato di abuso d'ufficio e limiterebbe la pubblicazione delle intercettazioni ...Otto articoli per il disegno di legge del ministro Nordio. Abrogazione del reato di abuso d'ufficio e stretta su intercettazioni e custodia cautelare. Sisto: "Riforma dedicata a Berlusconi". Aperture ...