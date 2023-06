Le ceneri di Berlusconi sono tornate ad Arcore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 giugno 2023) La cremazione della salma di Silvioè avvenuta nel pomeriggio di oggi l’urna con ledell’ex premier e leader di Forza Italia, è stata portata via dal Tempio Panta Rei di Valenza, in provincia di Alessandria, per fare ritorno ad. Ledi Silvioad. L’ex premier riposerà accanto ai genitori nel mausoleo costruito a Villa San Martino Nel pomeriggio ha lasciato il crematorio un carro funebre e un’auto scura con a bordo Marta Fascina, la compagna del Cavaliere. Il carro funebre con la salma diera partito questa mattina, poco prima delle 10 da Villa San Martino, e arrivato al tempio crematorio di Valenza dove una piccola folla lo ha accolto tra gli applausi. Uno ...