Le autorizzazioni di viaggio digitali | i vantaggi del visto elettronico

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 15 giugno 2023) Life&People.it Con l’avvento delle procedure di richiesta dei visti online per moltissimi Paesi nel mondo, viaggiare al di fuori dell’Unione Europea è diventato molto più semplice. L’inizio ufficiale dell’estate è alle porte e come ogni anno sono tante le famiglie che si apprestano a pianificare al meglio le proprie vacanze in Italia, Europa oppure oltreoceano. Nell’ultimo caso è probabile che, insieme al passaporto, sia obbligatorio richiedere e ricevere un determinato tipo diprima di salire sull’aereo. Per fortuna, oggi moltissimi Paesi offronoe la possibilità di richiedere un: sbrigando la procedura di richiesta online in anticipo, l’autorizzazione alè inviata via e-mail prima della partenza andando così ad alleggerire uno dei lati più fastidiosi dei ...