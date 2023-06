(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) -17 giugno, a partire dalle 9.30, presso l'UnahotelsSan Lazzaro (Via Luigi Fantini, 1, San Lazzaro di Savena BO), si terrà la primanazionale dei Liberali Democratici Europei (LDE), il movimento fondato dall'europarlamentare di Renew Europe Sandro Gozi, dal presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto, dal giornalista Oscar Giannino e dall'avvocato ed editorialista Alessandro De Nicola. All'incontro parteciperanno importanti rappresentanti dei partiti e di tutte le forze politiche e culturali che compongono la galassia liberaldemocratica italiana - da Azione a Italia Viva, a Più Europa - per provare a costruire assieme una lista unitaria in vista delle prossime elezioni europee che faccia riferimento a Renew Europe. Verranno inoltre presentati il Manifesto programmatico e ...

Roma, 15 giu. " "17 giugno la senatrice Raffaella Paita, nella sua veste di coordinatrice nazionale di Italia Viva, parteciperà all'Assemblea dei liberal - democratici europei che si terrà a Bologna. Il ......di(Liberali e Democratici Europei) insieme ad Alessandro De Nicola, Oscar Giannino e Sandro Gozi. Nella due giorni bolognese, si parte domani e si andrà avanti per tutta la giornata di17 ...

Ultimo'ora: Lde: sabato assemblea Libdem a Bologna La Svolta

