(Di giovedì 15 giugno 2023) Laha messo nel mirino Boulaye Dia dellama fra le due società possono andare in scena anche altre operazioni in questa...

...fa festa dopo l'immediato vantaggio UEFA via Getty Images L'inizio a elevato tasso di tensione... più di ogni altro giocatore: il capotano dellasi sblocca in nazionale dopo quasi due anni. ...Ma il suo talentosi è fermato al solo campionato nazionale: già debuttante quest'anno in ... Tra i tanti profili seguiti - oltre al nome di Romero, pronto a svincolarsi a zero dalla- il ......a rispondere sorprendendo gli spagnoli con la palla in profondità per l'attaccante della. La ... Le Furie Rosse continuano a subire la palla lunga ma al 35' Barellariesce a trovare il ...

Lazio, non solo Dia: due scambi sul tavolo con la Salernitana Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Resta da capire se il Milan deciderà di pagare la somma prevista dalla clausola oppure proverà a intavolare una trattativa con gli agenti del giocatore, per provare ...I rumors impazzano, ma non solo i rumors. Perché le prime vere trattative sono già cominciate, esattamente quelle che il ds della Salernitana Morgan De Sanctis sta portando ...