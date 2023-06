Lazio Bankitalia | PIL 2022 +3 | 7% ma rallenta rispetto a 2021

(Di giovedì 15 giugno 2023) –, nel suo rapporto annuale sull’economia del, scrive che la crescita del Pil della regione nelè del 3,7% (in linea con l’Italia), inmentoal. Le costruzioni – grazie agli incentivi fiscali – e i servizi – sospinti dal turismo – hanno sostenuto la crescita. Il PIL è tornato quasi ai livelli pre-pandemia. Il livello dei prezzi delle materie prime, le difficoltà di approvvigionamento e gli elevati tassi di interesse alimentano l’incertezza delle aziende sulle prospettive di crescita, spiega la Banca d’Italia – Per il 2023 le imprese industriali prefigurano un calo degli investimenti. L’occupazione è cresciuta del 2,4% (come in Italia), grazie soprattutto al settore dei servizi e a quello delle costruzioni. È aumentata l’occupazione a tempo ...

