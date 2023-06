(Di giovedì 15 giugno 2023)è da sempre stato molto legatocittà di. L'attore, diventato celebre per il suo ruolo nel colossal " Il Gladiatore " che vinse 2 Oscar come "Miglior Film" e "Miglior Attore ...

... non ha mai nascosto il suo amore per la Capitale e, negli ultimi tempi, aveva svelato anche la sua fede calcistica dichiarandosi come tifoso dellaCommenta per primo Nuovo candidato per il ruolo di vice - Immobile. Voci dall'Argentina parlano di un interessamento dellaper Lucas Beltrán , attaccante classe 2001 del River Plate. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan . I media argentini mettono pure il Napoli tra i club italiani che seguono ...Leggi anche, focus sull': si pensa a Milik o a Leonardo Sarri guarda a Empoli: Fazzini, Parisi e Guarino per la nuovaMilik tra Juve e: Sarri lo vuole, i bianconeri trattano ...

Lazio, attacco social alla Roma: Russell Crowe accende il derby Corriere dello Sport

Nuovo candidato per il ruolo di vice-Immobile. Voci dall'Argentina parlano di un interessamento della Lazio per Lucas Beltrán, attaccante classe 2001 del River Plate. Nelle scorse settimane era stato ...La Lazio vuole regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti per la stagione in arrivo: con la partecipazione alla Champions League, l'allenatore toscano ha richiesto una rosa profonda che possa perm ...