LaVaLend – Spider-man | Across the Spider-verse | hai notato tutto? VIDEO

Leggi su screenworld

(Di giovedì 15 giugno 2023) LaFever non smette di salire. Dopo l’uscita nelle sale dell’attesissimoman:thenon riusciamo a smettere di parlarne, confrontarci, meravigliarci. Un film tributo ad uno dei supereroi più amati di tutti i tempi, capace di reinventarsi come pochi personaggi, non vince solo per lo straordinario comparto animato e per la recitazione da premio Oscar, ma anche per essere riuscito a proiettare su schermo una quantità infinita di versioni diman, partendo dalle origini per finire con le ambientazioni e le citazioni più contemporanee e disparate. Tra crossover ed easter egg nel nuovodi, la nostra rubrica YouTube sull’animazione, si ...