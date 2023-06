Lautaro Martinez | Ancelotti pensa al Toro e un ex Inter per il Real Madrid

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sarebberoe un exi grandi desideri di Carloper rinforzare il. GRANDI DESIDERI – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, oltre a Kilian Mbappé, sono due i grandi desideri di Carloper rinforzare il. Si tratta die del terzino destro del PSG nonché ex, Achraf Hakimi. Fonte: MundoDeportivo.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...