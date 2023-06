Laura Pausini nominata Persona dell’Anno dalla Latin Recording Academy

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo aver vinto bene quattroGrammy e un Grammy,è statacomeper il 2023. Il suo costante impegno nel sociale e la sua notorietà come una delle più celebri interpreti della musicaa di oggi l’hanno fatta spiccare nel panorama musicale internazionale. Continua l’ondata di nuovi traguardi e riconoscimenti per, che quest’anno riceverà anche la nomina come. L’artista di fama mondiale proprio qualche mese fa era stata impegnata con ...

Monica Hill è diventata una corista di Eros Ramazzotti e, in passato, anche di. Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo talento, raggiungendo il successo. Valeria ...Lo scorso 22 maggio avevamo riferito dell'annuncio via social da parte didi un concerto benefico pro - alluvionati romagnoli che si sarebbe dovuto tenere il 5 agosto prossimo . Riferisce invece "Il Resto del Carlino" che l'evento non si terrà: ne ha dato l'...... oltre che collaboratrice di testate come Grazia e Vogue - , lo stylist delle celebrità Nick Cerioni (da Jovanotti ai Måneskin, passando per Gianni Morandi e) e il nuovo astro ...

Alluvione, rinviato concerto 5 agosto Imola: tra gli ospiti anche Laura Pausini e Cristina D'Avena il Resto del Carlino

Dal 2008 è un classico agli Europei. Ma la ferita più grande resta quella nelle qualificazioni al Mondiale 2018 ...Il concerto di beneficenza per la Romagna alluvionata in programma il 5 agosto all'Autodromo di Imola è rinviato a data da destinarsi. Ad annunciarlo è il sindaco della città del Santerno, Marco Panie ...