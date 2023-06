Last Words | la recensione | uno strano film sulla rinascita dell' uomo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ladi: la crisi climatica e il cinema come salvezza. Quello di Jonathan Nossiter è unpost-apocalittico che spinge sull'umanità ritrovata. Bella l'idea, un po' meno la messa in scena. Che. A tratti risulta addirittura indecifrabile, nella sua disarmante purezza d'intenti. Intenti che si sovrappongono, che si sostituiscono, che si affiancano. Al centro, un'idea ben precisa. L'arte. L'arte come salvezza, come obiettivo, come speranza. E, soprattutto, l'arte cinematografica come profonda testimonianza, in quanto "se vieniato, esisterai per sempre". Per questo,, diretto da Jonathan Nossiter, è da intendere come una sorta di lascito, ...