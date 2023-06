Lasciatela andare | non denuncerò | la mamma di Kata dai pm E l' avvocato rinuncia

L'appello dei genitori " Non vogliamo sapere perché l'avete presa, ma per favore, fatela tornare a casa ". E' l'appello, lanciato attraverso il programma 'Chi l'ha visto' di Rai 3, ...'Non vogliamo sapere perché l'avete presa, ma per favore' Firenze, 15 giu. - 'Non vogliamo sapere perché l'avete presa, ma per favore, fatela tornare a casa'. E' l'appello, lanciato attraverso il programma 'Chi l'ha visto...Dove volete, sul parco, in una chiesa ma. Siamo disperati ", ha invece affermato Katherine Alvarez . Il sospetto Comprendere il movente, il perché Kata sia stata rapita, presa, ...

Kata scomparsa a Firenze, l'appello in tv dei genitori: Lasciatela ... Fanpage.it

I genitori della bimba sono stati convocati i procura come persone informate dei fatti e poi riallocati in un'altra struttura. L'avvocato della madre di Kata ha rinunciato all'incarico ...Diventa sempre più concreta, secondo gli inquirenti, l’ipotesi che la piccola Kata possa essere stata rapita nel pomeriggio di sabato a scopo ...